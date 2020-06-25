Названы игроки «Оренбурга», заболевшие коронавиурсом

Стали известны имена четырех из шести футболистов «Оренбурга», которые заражены коронавирусом.

По информации телеграм-канала Sport_inside, положительные тесты сдали полузащитники Тимур Аюпов и Рикарду Алвеш, а также нападающие Мамаду Силла и Джоэль Фамейе. Имена еще двух зараженных футболистов не уточняются. Также неизвестно, кто из сотрудников сдал положительный тест. Всего в «Оренбурге» инфицированы восемь человек.