Петербургский «Зенит» на своем поле примет самарские «Крылья Советов» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. Игра будет проходить на стадионе «Газпром-Арена» сегодня, 26 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Накануне футболисты «Зенита» были проверены на коронавирус, ни одного положительного результата в команде не выявлено.

На данный момент подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу, набрав 53 очка в 23 матчах. В предыдущем туре петербуржцы разгромили ЦСКА со счетом 4:0.

«Крылья Советов» идет на последней строчке с 22 очками. В 23-м туре команда Миодрага Божовича проиграла «Рубину».