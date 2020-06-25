Грозненский «Ахмат» на своем поле примет «Сочи» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 26 июня, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Его ассистенты — Константин Шаламберидзе, Валентин Мурашов; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Виталий Мешков, AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

На данный момент «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Сочи» идет на 10-й строчке с 27 баллами в активе.