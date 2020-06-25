Швейцарский наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр продолжит работать с командой в новом сезоне.

Об этом рассказал спортивный директор дортмундцев Михаэль Цорк. По словам Цорка, тренерский штаб не изменится в следующем сезоне.

«Мы хотим идти в атаку. Что касается продления контракта с Фавром, то у нас очень доверительные отношения. Мы обсудим этот вопрос, когда придет время», — сказал Цорк, слова которого приводит augsburger-allgemeine.de.

Ранее сообщалось, что клуб из Дортмунда хочет отправить в отставку 62-летнего специалиста, а на его место пригласить бывшего наставника «Баварии» Нико Ковача или тренера «Зальцбурга» Джесси Марша.

Отметим, за тур до финиша Бундеслиги «Боруссия» обеспечила себе второе место, но уже несколько недель назад потеряла шансы на чемпионство.