Один из футболистов французского «Монако» заразился коронавирусом.

Об этом сообщает официальный сайт монегасков. Как гласит сообщение на сайте, с начала недели игроки прошли медицинские тесты, которые выявили наличие двух переболевших коронавирусом футболистов, однако они больше не заразны и продолжают программу восстановления. Отмечается, тесты также выявили активный, бессимптомный случай.

«Состояние здоровья игрока не представляет угрозы его жизни. В соответствии с действующими медицинскими протоколами он пройдёт карантин в своём доме», — говорится на официальном сайте клуба.

Отметим, в составе «Монако» выступает россиянин Александр Головин, который уже сдал отрицательный тест на коронавирус и приступил к тренировкам.