«Динамо» хочет сыграть против ЦСКА основой, несмотря на зараженных коронавирусом

Московское «Динамо» собирается провести встречу против ЦСКА в 24-м туре российской премьер-лиги основным составом.

Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на члена попечительского совета «Динамо» Сергея Степашина. Отмечается, бело-голубые хотят задействовать основу, несмотря на то несколько случаев заражения коронавирусом в клубе. Отмечается, Роспотребнадзор пока не дал окончательных рекомендаций по вопросу проведения матча.