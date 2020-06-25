«Динамо» хочет сыграть против ЦСКА основой, несмотря на зараженных коронавирусом

Московское «Динамо» собирается провести встречу против ЦСКА в 24-м туре российской премьер-лиги основным составом.
Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на члена попечительского совета «Динамо» Сергея Степашина. Отмечается, бело-голубые хотят задействовать основу, несмотря на то несколько случаев заражения коронавирусом в клубе. Отмечается, Роспотребнадзор пока не дал окончательных рекомендаций по вопросу проведения матча.
Напомним, ранее стало официально известно о переносе матча «Краснодар» — «Динамо» на 19 июля из-за обнаружения коронавируса в московском клубе. Похожий случай произошел перед игрой «Сочи» — «Ростов», однако сочинский клуб не пошел навстречу сопернику, и «Ростову» пришлось выставить молодежный состав.
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