Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 18:59,  25 июня 2020
    ggbet
Футбол
0

«Динамо» хочет сыграть против ЦСКА основой, несмотря на зараженных коронавирусом

&#171;Динамо&#187; хочет сыграть против ЦСКА основой, несмотря на зараженных коронавирусом
Фото: "Динамо".

Московское «Динамо» собирается провести встречу против ЦСКА в 24-м туре российской премьер-лиги основным составом.

Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на члена попечительского совета «Динамо» Сергея Степашина. Отмечается, бело-голубые хотят задействовать основу, несмотря на то несколько случаев заражения коронавирусом в клубе. Отмечается, Роспотребнадзор пока не дал окончательных рекомендаций по вопросу проведения матча.

Напомним, ранее стало официально известно о переносе матча «Краснодар» — «Динамо» на 19 июля из-за обнаружения коронавируса в московском клубе. Похожий случай произошел перед игрой «Сочи» — «Ростов», однако сочинский клуб не пошел навстречу сопернику, и «Ростову» пришлось выставить молодежный состав.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров