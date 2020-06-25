43-летний американский защитник Винс Картер официально объявил о завершении баскетбольной карьеры.

Картер был выбран под пятым номером на драфте НБА в 1998 году. В течение 22-летней карьеры игрок выступал в составе «Торонто Рапторс» (1998-2004), «Нью-Джерси Нетс» (2004-2009), «Орландо Мэджик» (2009-2010), «Финикс Санс» (2010-2011), «Даллас Маверикс» (2011-2014), «Мемфис Гризлис» (2014-2017), «Сакраменто Кингз» (2017-2018) и «Атланта Хокс» (2018-2020).

В 1999-м американец был признан новичком года, семь раз он принимал участие в Матче всех звезд НБА. В 2000 году он получил награду победителя конкурса по броскам сверху. За всю карьеру Картер принял участие в 1541 матче, средние показатели игрока составили 16,7 очка, 4,3 подбора и 3,1 передачи.