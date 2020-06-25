Бельгийский защитник Тома Менье, ранее выступавший за французский «Пари Сен Жермен», официально стал футболистом дортмундской «Боруссии».

Об этом дортмундцы объявили на своем официальном сайте. Отмечается, клуб и футболист заключили четырехлетний контракт, который истекает 30 июня 2024 года. 28-летний бельгиец присоединится к немецкому клубу на правах свободного агента.

В завершившемся сезоне французской Лиги 1 Тома Менье провел в составе «ПСЖ» 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Парижский клуб не стал продлевать контракт с игроком до фактического окончания сезона.

Ранее стало известно, что швейцарский наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр продолжит работать с командой в новом сезоне.