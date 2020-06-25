Бывший хавбек лондонского «Челси» Джон Оби Микел мог стать футболистом самарских «Крыльев Советов».

Об этом сообщает Lance. По информации источника, клуб проводил переговоры с футболистом через японскую компанию и предлагал ему зарплату 1,2 миллиона долларов. Отмечается, 33-летний нигериец отказался от предложения, так как хотел играть за бразильский «Ботафого».

Отметим, в начале весны Оби Микел расторг соглашение с турецким «Трабзонспором», в составе которого играл с 2019 года.

Напомним, нигериец является двукратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов в составе «Челси».

В данный момент самарские «Крылья Советов» идут на 16-й строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в своем активе 22 очка.