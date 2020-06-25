25 июня прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, в рамках которого были приняты несколько решений относительного прошедшего 23-го тура РПЛ.

Известно, что иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун был оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение правил возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата. Такой же штраф получил португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоао Марио.

Штрафу в 25 тысяч рублей были подвергнуты «Сочи» и «Ростов», сыгравшие свой матч 19 июня.

Наибольшее денежное взыскание получили самарские «Крылья Советов», которым придется заплатить 30 тысяч рублей. «Ахмат» был также оштрафован на 20 тысяч рублей.

Ранее президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал информацию о вспышке коронавируса в «Оренбурге».