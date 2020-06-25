Менеджер Хабиба и Гэтжи назвал дату поединка бойцов

Али Абдель-Азиз, который является менеджером чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Джастина Гэтжи, подтвердил, что поединок бойцов состоится на турнире UFC 253.

«Команда Хабиба, скоро на UFC 253», – сказал Абдель-Азиз в своем Instagram.

Отметим, турнир UFC 253 состоится 19 сентября в Абу-Даби.

Предыдущую защиту титула Хабиб Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, россиянину удалось одержать победу в поединке с американцем Дастином Порье. Первая защита пояса прошла 6 октября 2018 года в бою против ирландца Конора Макгрегора.

Ранее президент UFC Дана Уайт составил свой топ-4 бойцов в истории промоушена. В список не попал ни действующий чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов, ни его недавний оппонент ирландец Конор Макгрегор.