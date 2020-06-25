«Спартак» хочет купить экс-форварда «Арсенала»

Французский нападающий «Тулузы» Яя Саного может стать футболистом московского «Спартака».
Об этом сообщает L`Equipe. По информации источника, красно-белые вступили в переговоры с 27-летним форвардом. Руководство москвичей предложило Саного контракт на два года с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон. Отмечается, в форварде также заинтересованы два французских клуба, однако они пока не делали никаких предложений.
Напомним, Яя Саного перешел в «Тулузу» в 2017 году из лондонского «Арсенала», подписав контракт до июня 2020-го. Футболист может перейти в «Спартак» на правах свободного агента.
Напомним, после 23 туров чемпионата России «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице. В субботу, 27 июня, москвичи на своем поле примут «Уфу». Начало матча — в 16:30 мск.
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