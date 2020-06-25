«Спартак» хочет купить экс-форварда «Арсенала»

Французский нападающий «Тулузы» Яя Саного может стать футболистом московского «Спартака».

Об этом сообщает L`Equipe. По информации источника, красно-белые вступили в переговоры с 27-летним форвардом. Руководство москвичей предложило Саного контракт на два года с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон. Отмечается, в форварде также заинтересованы два французских клуба, однако они пока не делали никаких предложений.

Напомним, Яя Саного перешел в «Тулузу» в 2017 году из лондонского «Арсенала», подписав контракт до июня 2020-го. Футболист может перейти в «Спартак» на правах свободного агента.