Бразильский форвард петербургского «Зенита» Малком поделился мнением о концовке чемпионата России.

По словам Малкома, «Зенит» должен отдать все силы, чтобы продолжить движение к цели. Бразилец отметил, впереди четыре матча дома, и петербуржцы обязаны выиграть все. Малком добавил, он уверен, что с первой и до последней минуты 10% болельщиков на стадионе будут болеть так, что станет казаться, что на «Газпром Арене» аншлаг.

«Мы идем к цели от матча к матчу, шаг за шагом, гол за голом, думаем лишь о каждой следующей игре. Чемпионат ещё не закончен, мы прекрасно это знаем и понимаем, что должны отлично выполнить свою работу, чтобы взять золото. Мы стремимся стать чемпионами, но раньше времени праздновать победу никто не будет», — сказал Малком, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» ударно начал возобновление чемпионата России, разгромив в Москве ЦСКА со счетом 4:0. Голы забивали Малком (дважды), Иванович и Дриусси.

В ближайшей игре 24-го тура «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится в пятницу в 20.00 по московскому времени на «Газпром-Арене»,

«Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая ближайшего преследователя «Локомотив» на 10 очков.