Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о поражении от петербургского «Зенита».

По словам Акинфеева, ему было обидно так проиграть и возобновить чемпионат. Вратарь отметил, хочется выжимать максимум и показывать какой-то другой уровень и другой результат.

«Но ты понимаешь: надо это принимать и идти дальше. Ничего ты не изменишь. Было 0:4 — и все, это уже не поменяешь. Что, пойти теперь вены себе порезать? Зачем?» — сказал Акинфеев на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Напомним, встреча «Зенита» и ЦСКА в Москве завершилась крупной победой сине-бело-голубых со счетом 4:0. Голы забивали Малком (дважды), Иванович и Дриусси.

В ближайшей игре 24-го тура «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится в пятницу в 20.00 по московскому времени на «Газпром-Арене».