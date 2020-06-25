Испанский нападающий итальянского «Наполи» Хосе Кальехон заявил о готовности доиграть сезон за партенопейцев, не получая заработную плату.

Об этом сообщает Calciomercato.it. По информации источника, «Наполи» еще не предложил Кальехону новый контракт, а действующий заканчивается 30 июня. Отмечается, вингер пока не ведет переговоров с другими командами, так как хочет доиграть сезон в «Наполи». Испанец готов играть бесплатно при одном условии — страховке на случай серьезной травмы.

Отметим, 33-летний Хосе Кальехон провел 338 матчей в составе «Наполи». Он выступает за итальянский клуб с 2013 года.

Напомним, «Наполи» выиграл Кубок Италии, в финале обыграв туринский «Ювентус» в серии пенальти. Дженнаро Гаттузо завоевал первый трофей в своей тренерской карьере, проведя всего 17 матчей у руля неаполитанского клуба.