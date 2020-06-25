Президент UFC Дана Уайт заявил, что экс-претендент на титул чемпиона в полутяжелом весе Энтони Джонсон может не вернуться к боям.

По словам Уайта, о возвращении Джонсона было много разговоров, но сейчас они прекратились, боец снова исчез. Уайт отметил, может быть, это даже и лучше для него, так как незачем возвразаться если не хочешь драться и уже ушел из спорта.

«Что может заставить тебя вернуться? Если только из-за гонорара, он достаточно умный парень и может заниматься другими вещами», — сказал Уайт, слова которого приводит BJ Penn.

Ранее Энтони Джонсон рассказал, что хочет вернуться к боям в 2020 году.

Последний поединок Джонсон провел в 2017 году на UFC 210, когда проиграл Дэниэлу Кормье удушающим приемом. На его счету 22 победы при шести поражениях.