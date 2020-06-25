Роспотребнадзор даст ответ РФС по изменению регламента в пятницу

25 июня Роспотребнадзор не сможет дать ответ на предложения Российского футбольного союза по изменению частей регламента, касающихся коронавируса.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в футбольном союзе ожидают окончательного решения в пятницу.

Напомним, суть поправок заключается в том, чтобы изолировать только заболевших коронавирусом игроков, а не всю команду.

На данный момент на карантине находятся «Ростов», «Динамо» и «Оренбург», в этих трех клубах зафиксированы случаи заражения COVID-19. В субботу, 27 июня, «Оренбург» должен сыграть с «Краснодаром» в рамках 24 тура чемпионата России. Ранее «Краснодар» уже пропустил матч с «Динамо» из-за коронавируса в стане бело-голубых. Игра была перенесена на единственную свободную дату — 19 июля.

Отметим, «Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая ближайшего преследователя, «Локомотив», на десять очков. На третьем месте идет «Краснодар», четвертый — «Ростов», пятый — ЦСКА.