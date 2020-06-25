Масвидаль заявил о готовности подраться с Хабибом в легком весе

Американский боец UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль заявил о желании подраться с Хабибом Нурмагомедовым в легком весе.

По словам Масвидаля, он на сто процентов готов опуститься в легкий дивизион, если ему заплатят столько, сколько он стоит. Боец отметил, ему нравится, что делает Хабиб. Масвидаль считает россиянина одним из лучших легковесов.

«Только одного этого препятствия мне было бы достаточно, чтобы подумать о переходе в легкий вес. Но тогда UFC должен поработать ради этого», — сказал Масвидаль в прямом эфире своего Instagram.