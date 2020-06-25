Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об интересе к нему со стороны лондонского «Арсенала».

По словам Акинфеева, у него никогда в жизни не было агента, а его агентом всегда был Гинер.

«Я сказал, что не буду искать себе агента. Будем консультироваться, советоваться. Был разговор про «Арсенал» в 2005, 2006 годах. Но, чтобы была бумага у меня на глазах, такого не было. Может, что-то и было, но я не знаю», — сказал Акинфеев на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Ранее Игорь Акинфеев поделился мнением о поражении от петербургского «Зенита». По словам Акинфеева, ему было обидно так проиграть и возобновить чемпионат. Вратарь отметил, хочется выжимать максимум и показывать какой-то другой уровень и другой результат.