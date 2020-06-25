«Ростов» сыграет основным составом в матче 24-го тура российской премьер-лиги против тульского «Арсенала».

Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, во встрече примут участие игроки с отрицательными тестами на коронавирус.

Ранее стало известно, что в «Ростове» выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. На данный момент на карантине находятся «Ростов», «Динамо» и «Оренбург», в этих трех клубах зафиксированы случаи заражения COVID-19. В субботу, 27 июня, «Оренбург» должен сыграть с «Краснодаром» в рамках 24 тура чемпионата России. Ранее «Краснодар» уже пропустил матч с «Динамо» из-за коронавируса в стане бело-голубых. Игра была перенесена на единственную свободную дату — 19 июля.