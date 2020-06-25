Московский ЦСКА заинтересован в приобретении левого вингера польского «Шленска» Пшемыслава Плачеты.
Об этом сообщает Jezioro Sportu. По информации источника, армейский клуб предложил 22-летнему поляку четырехлетний контракт. Отмечается, сумма трансфера может составить порядка 2,7 миллионов евро. Также сообщается, что представители ЦСКА в данный момент находятся в Польше для согласования перехода.
В нынешнем сезоне-2019/2020 Плачета провел 30 встреч, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его соглашение с польским клубом рассчитано до лета 2022 года.
Ранее инсайдер Нобель Арустамян пояснил причины, почему ЦСКА отказался от Вагнера. По словам Нобеля, сделку заблокировал лично президент армейского клуба Евгений Гинер.
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