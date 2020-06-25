В матче 31-го тура английской премьер-лиги «Саутгемптон» дома потерпел поражение от лондонского «Арсенала» со счетом 0:2.

В составе гостей по мячу забили Эдвард Нкетиа на 20-й минуте и Джозеф Уиллок на 87-й минуте встречи.

Отметим, на 85-й минуте матча прямую красную карточку получил защитник «Саутгемптона» Джек Стивенс.

После 31 тура команда Микеля Артеты идет на девятой строчке в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 43 очка. Подопечные Ральфа Хазенхюттля располагаются на 14-й позиции с 37 баллами.

Следующий матч «Арсенал» проведет на выезде против «Шеффилд Юнайтед» в четвертьфинале Кубка ФА 28 июня, а в АПЛ 1 июля дома примет «Норвич». «Саутгемптон» 28-го числа в АПЛ встретится с «Уотфордом».