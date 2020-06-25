Болельщики "Бернли" на матче с "Олимпиакосом". Фото: https://www.instagram.com/burnleyofficial/

Болельщики "Бернли" на матче с "Олимпиакосом". Фото: https://www.instagram.com/burnleyofficial/

В матче 31-го тура английской премьер-лиги «Бернли» дома одержал победу над «Уотфордом» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Бернли» Джей Родригес с передачи Дуайта МакНила на 73-й минуте встречи.

После 31 тура команда Шона Дайча идет на 11-й строчке в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 42 очка. Подопечные Найджела Пирсона располагаются на 16-й позиции с 28 баллами.

Следующий матч «Бернли» проведет 29 июня на выезде против лондонского «Кристал Пэласа», «Уотфорд» одним днем ранее примет «Саутгемптон».

Матч проходил без болельщиков из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В параллельной встрече «Арсенал» обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:0.