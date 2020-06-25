Португальская «Витория Сетубал» объявила о досрочном завершении аренды полузащитника «Ромы» Мирко Антонуччи за опубликованное 21-летним игроком видео в TikTok.

В прошлую субботу «Витория» уступила «Боавиште» со счетом 1:3, а вскоре после этого Антонуччи опубликовал в TikTok видео, на котором он танцевал и улыбался. После поднявшейся волны возмущения фанатов итальянец принес публично извинился и заявил, что готов перестать пользоваться соцсетями, но это не спасло его от решения клуба прервать аренду.

По словам главного тренера «Витории», «Рома» уже извещена о досрочном завершении аренды. Он отметил, португальский клуб больше не рассчитывает на Антонуччи прежде всего из уважения к болельщикам, истории клуба и всем тем, кто ежедневно работает, чтобы представлять эту команду.

Отметим, Мирко Антонуччи перешел в «Виторию» из «Ромы» во время зимнего трансферного окна. В шести встречах в составе «Витории» он забил один мяч.