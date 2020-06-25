Денис Черышев в матче за "Валенсию". Фото: https://www.instagram.com/cheryshev90

Денис Черышев в матче за "Валенсию". Фото: https://www.instagram.com/cheryshev90

В матче 31-го тура испанской Ла Лиги «Эйбар» дома одержал победу над «Валенсией» со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре в свои ворота отправил полузащитник «Валенсии» Жоффри Кондогбиа на 16-й минуте.

Отметим, на 89-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален защитник «летучих мышей» Эльяким Мангаля.

Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел на поле на 62-й минуте матча, заменив Гонсало Гедеша.

После 31 тура команда Альберта Селадеса идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 46 очков. Подопечные Хосе Луиса Мендилибара располагаются на 17-й позиции в таблице, набрав 32 очка.

Следующий матч «Валенсия» проведет 28 июня на выезде против «Вильярреала», «Эйбар» в этот же день в гостях встретится с «Гранадой».