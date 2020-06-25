Выступающий в Профессиональной футбольной лиге клуб «Зоркий» прекратит свое существование.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, клуб из Красногорска активно пытался найти спонсоров, но так и не смог этого сделать.

Отметим, «Зоркий» шел на седьмом месте в турнирной таблице зоны «Центр» ПФЛ, набрав 23 очка в 16 турах.

Главным тренером клуба является бывший футболист «Рубина» и «Сибири» Алексей Медведев, генеральный директор команды — Игорь Зелепукин, который ранее работал в «Локомотиве-2».

До Медведева «Зорким» руководил нынешний тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран.

Сезон-2019/20 в третьем по силе дивизионе российского футбола был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.