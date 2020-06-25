Масвидаль хочет подраться с Хабибом, в «Оренбурге» нашли зараженных коронавирусом, «Боруссия» подписала Тома Менье. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

Допинг-проба B боксера Беспутина оказалась положительной

Допинг-проба B чемпиона мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA россиянина Александра Беспутина оказалась положительной. Об этом сообщил представитель команды боксёра Раджаба Бутаева, с которым Беспутин встречался в титульном поединке.

Хабиб возглавил топ успешных звезд России до 40 лет, Загитова — 31-я

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил свежий рейтинг 40 самых успешных российских звезд спорта и шоу-бизнеса до 40 лет по версии журнала Forbes.

В «Оренбурге» зафиксирована вспышка коронавируса перед матчем с «Краснодаром»

Стало известно, что в «Оренбурге» зафиксирована вспышка коронавируса.

Винс Картер объявил о завершении карьеры

43-летний американский защитник Винс Картер официально объявил о завершении баскетбольной карьеры.

«Боруссия» официально объявила о трансфере Тома Менье

Бельгийский защитник Тома Менье, ранее выступавший за французский «Пари Сен Жермен», официально стал футболистом дортмундской «Боруссии».

«Крылья Советов» хотели купить бывшую звезду «Челси»

Бывший хавбек лондонского «Челси» Джон Оби Микел мог стать футболистом самарских «Крыльев Советов».

Масвидаль заявил о готовности подраться с Хабибом в легком весе

Американский боец UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль заявил о желании подраться с Хабибом Нурмагомедовым в легком весе.

«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

«Ростов» сыграет основным составом в матче 24-го тура российской премьер-лиги против тульского «Арсенала».