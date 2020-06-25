Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах сине-бело-голубых.

По словам Медведева, «Зенит» пока не ведет никаких переговоров по новым игрокам. Он отметил, ближайшей задачей является получение титула чемпиона России во второй раз, а на 2025 год — получение второй звезды.

«Работы много: и чемпионат Европы в 2021-м, и финал Лиги чемпионов в 2022-м. Самое главное, что ни один из турниров не отменили, только перенесли. Мы готовы принимать даже большее количество матчей, чем было запланировано. Но важно победить пандемию, чтобы люди со всего мира могли приехать и наслаждаться футболом и красотой нашего города», – сказал Медведев, слова которого приводит Собака.ру.

Напомним, матч «Зенит» — «Крылья Совето» состоится в пятницу, 26 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 53 очка. «Крылья Советов» идут на последнем, 16-м месте, с 22 баллами.