Джон Джонс: Если мне надо будет просидеть без боев 2-3 года, я сделаю это

Американский чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал, почему не подписывает с промоушеном соглашение на новый бой.

По словам Джонса, он не просит ничего экстраординарного и знает, что сейчас пандемия, а также, что когда мультимиллионер просит большего, он выглядит жадным в глазах других.

«Большинство парней не в том положении, чтобы публично сказать: «У меня есть вторая работа, или я занимаю деньги у своих родителей». Я знаю много бойцов, которые живут в тренажерном зале в Джексоне, потому что они не могут позволить себе собственную квартиру, и они бойцы UFC. Так что это все грустно», — сказал Джонс, слова которого приводит ESPN.

Боец добавил, если ему надо будет испортить отношения с Даной Уайтом и просидеть два или три года без боев, чтобы пролить свет на происходящее, он сделает это.