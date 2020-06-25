В матче 31-го тура английской премьер-лиги лондонский «Челси» дома одержал победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

В составе хозяев по мячу забили Кристин Пулишич на 36-й минуте и Виллиан с пенальти на 78-й минуте. У гостей отличился Кевин де Брюйне на 55-й минуте встречи.

Отметим, на 77-й минуте матча прямую красную карточку получил защитник «Манчестер Сити» Фернандиньо.

Благодаря победе лондонцев отрыв «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» увеличился до 23 очков, и команда Юргена Клоппа стала чемпионом Англии досрочно за семь туров до финиша.

«Сити» идет на втором месте с 63 баллами, подопечные Фрэнка Лэмпарда занимают четвертую строчку, имея в активе 54 очка.

Следующий матч в АПЛ «Манчестер Сити» сыграет дома с «Ливерпулем» 2 июля, «Челси» днем ранее на выезде встретится с «Вест Хэмом».