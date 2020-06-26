Овечкин вошел в тройку лучших первых номеров драфта НХЛ с 1980 года

Национальная хоккейная лига назвала 16 лучших первых номеров драфта с 1980 года, когда был понижен минимальный возраст до 18 лет.

В голосовании принимали участие журналисты официального сайта лиги. Рейтинг с 192 очками возглавил канадец Марио Лемье, который был выбран «Питтсбургом» в 1984 году. На втором месте расположился Сидни Кросби, которого «Питтсбург» выбрал в 2005 году, а третьим стал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, задрафтованный в 2004-м.

Отметим, кроме Овечкина, за все время НХЛ из россиян также были выбраны первым номером Илья Ковальчук и Наиль Якупов.