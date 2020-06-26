Руководство UFC планирует увеличить количество тестов на коронавирус перед ивентами на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Как сообщает журналист ESPN Майк Раймонди, все участники мероприятий должны будут пройти по пять тестов. Отмечается, на следующей неделе будут организованы специальные центры, в которых бойцы со своими командами пройдут свои первые тесты на коронавирус за 48 часов до вылета в Абу-Даби. В столице ОАЭ бойцы пройдут второй тест и направятся в гостиницу, где будут находиться в карантине до получения результатов. После этого они пройдут третий тест и вернутся в карантин, пока не будут получены результаты.

Затем, получив разрешение, бойцы отправятся на остров, где пройдут четвертый тест, а после турнира пройдут заключительное тестирование, и в случае отрицательного результата им разрешат вернуться домой.

Напомним, первый турнир в Абу-Даби пройдет 11 июля. В рамках UFC 251 состоится три титульных поединка — Камару Усман подерется с Гилбертом Бернсом, Александер Волкановски даст реванш Максу Холлоуэю, а Петр Ян побьется за титул с Жозе Алдо.