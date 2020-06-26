Петербургский «Зенит» объявил, что после домашнего матча чемпионата России против «Крыльев Советов» болельщики смогут воспользоваться автобусами, чтобы добраться домой.

Болельщикам предложат воспользоваться автобусами, которые будут курсировать от станций метро «Крестовский остров» и «Беговая», а также от автобусной остановки «Крестовский остров».

Игра начнется в 20:30 по московскому времени, метро при этом закроется в 22:00.

Маршруты будут работать с 22:30 до 23:30, автобусы будут следовать с интервалом в 7–8 минут. Оплата проезда на всех маршрутах будет производиться по действующему тарифу.

На данный момент подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу, набрав 53 очка в 23 матчах. В предыдущем туре петербуржцы разгромили ЦСКА со счетом 4:0.

«Крылья Советов» идет на последней строчке с 22 очками. В 23-м туре команда Миодрага Божовича проиграла «Ахмату».