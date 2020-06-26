Доигровщик сборной России Егор Клюка стал волейболистом петербургского «Зенита».

Об этом сообщает официальный сайт клуба, не уточняя, на какой срок подписано соглашение.

25-летний волейболист является чемпионом Европы 2017 года и двукратным победителем Лиги наций (2018, 2019). На чемпионате мира 2015 года среди молодежных команд Клюка не только выиграл золотые медали турнира, но стал самым ценным игроком.

В 2014 года Егор Клюка играл в составе новоуренгойского «Факела», с которым выигрывал бронзовые медали чемпионата России и клубного чемпионата мира.

Ранее волейбольный «Зенит» объявил на официальном сайте о переходе в клуб либеро Сергея Мелкозерова. Кроме того, состав «Зенита» пополнил основной диагональный сборной России Виктор Полетаев.