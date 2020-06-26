Французский защитник Левен Курзава продолжит играть в составе столичного «Пари Сен Жермен».

Об этом сообщает GFFN со ссылкой на RMC Sport. По информации источника, 27-летний француз согласовал с парижским клубом новый четырехлетний контракт.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Челси», «Атлетико» и «Милана».

Отметим, действующий контракт Курзава с «ПСЖ» истекает 30 июня 2020 года.

Ранее стало известно, что защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес может стать футболистом «Пари Сен Жермен». Об этом сообщает Cadena SER. По информации источника, «ПСЖ» начал поиски замены уходящему из клуба защитнику Тьяго Силве. Отмечается, представители парижан уже контактировали с окружением француза.