Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал об убытках клуба во время коронавируса.

По словам Медведева, цена на билеты и так достаточно долго оставалась невысокой. Он отметил, клуб поймет, можно ли ее снижать еще, когда полностью выйдет из ограничений и увидит объем заполнения трибун.

Медведев добавил, сейчас нет доходов от проведения матчей — это не главная, но существенная часть бюджета «Зенит».

«Если будем доигрывать сезон при ограничениях, эти потери компенсировать не сможем. К счастью, большинство спонсоров остаются лояльными к «Зениту» и подтверждают готовность продолжить сотрудничество», – сказал Медведев, слова которого приводит Собака.ру.

На данный момент подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу, набрав 53 очка в 23 матчах. В предыдущем туре петербуржцы разгромили ЦСКА со счетом 4:0.