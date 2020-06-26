«Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов» в рамках 24-го тура чемпионата России. Игра будет проходить сегодня, 26 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Игра пройдет на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и станет для «Зенита» первым домашнем матчем после возобновления сезона.

На данный момент команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу, набрав 53 очка в 23 встречах. «Крылья Советов», наоборот, идут последними с 22 очками в активе.