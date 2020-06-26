Чемпионат России, Ла Лига и Серия А — в традиционном обзоре ставок и прогнозов от Nevasport.

24-й тур российской премьер-лиги начнется с матча «Ахмата» и «Сочи». Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что пока сложно сказать, в какой форме находится «Сочи», так как матч с «Ростовом» не дает никакой информации, а «Ахмат» на фоне «Крыльев Советов» показал хорошую физическую форму. Титов отметил, положение «Сочи» в таблице получше, «Ахмату» надо выбираться из опасной зоны, и здесь как раз есть шанс взять очки. Титов полагает, что «Ахмат» может победить, так как грозненцам, по его мнению, победа нужнее. Экс-футболист предлагает поставить на клуб из Грозного с форой (0) за 1.80.

«Зенит» примет «Крылья Советов». Фаворит в матче первой и последней команд очевиден, и комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский считает, что ключевым моментом здесь является физическая подготовка, что никогда не было козырем команд Божовича. Казанский отметил, он не представляет, как можно с такой «физикой» играть против «Зенита», тем более, что две предыдущие встречи в Петербурге закончились крупно, и, полагает Казанский, эта тенденция сохранится. Комментатор предлагает поставить на «Зенит» с форой (-2) с коэффициентом 1.95.

В Ла Лиге «Севилья» примет «Вальядолид». Комментатор Константин Генич напомнил, что андалусийцы в последних шести встречах не проигрывали «Вальядолиду», а в последних трех «Севилья» побеждала, оставляя ворота в неприкосновенности. Генич полагает, что Лопетеги сделает корректировку состава, так как у его команды длинная скамейка. Комментатор предлагает сделать ставку «победа «Севильи» и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.85.

В рамках Серии А туринский «Ювентус» дома сыграет с «Лечче». Комментатор «Первого канала» Павел Занозин уверен: никаких вариантов, кроме поражения, у «Лечче» в игре против «Ювентуса» нет. Занозин отмечает, гости, вероятно, проиграют с крупным счетом, и потому комментатор предлагает поставить на индивидуальный тотал «Ювентуса» во втором тайме больше 1.5 за 1.93.