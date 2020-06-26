Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал философский пост на своей странице в «Инстаграме».

«Иногда кажется, что орёл не летит, а застывает на месте, но это может объясняться оптической иллюзией или очень мощным воздушным потоком», — написал Нурмагомедова.

Напомним, в активе российского спортсмена 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. Следующий бой с его участием запланирован на сентябрь 2020 года, соперником станет американец Джастин Гэтжи. Ранее Гэтжи победил Тони Фергюсона и завоевал титул временного чемпиона в легком весе.