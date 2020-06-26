Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал досрочное чемпионство «Ливерпуля» в АПЛ. Команда Юргена Клоппа обеспечила себе титул благодаря тому, что «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (2:1).

«Мы поздравляем «Ливерпуль». Титул был оформлен не в сегодняшнем матче — «Ливерпуль» заслужил его давно стабильностью, высоким уровнем игры и умением побеждать. Это справедливая и полностью заслуженная победа», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.

Тренер подчеркнул, что в «Ливерпуле» собраны великолепные игроки, которые приложили много труда для победы в чемпионате.

Напомним, отставание «Манчестер Сити» от лидера составляет 23 очка и не отыгрывается за оставшиеся 7 туров даже теоретически.