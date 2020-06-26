Защитник «Динамо» Андрей Сергеев, обвиняющийся в захвате барбершопа в Нижнекамске, отрицает свою вину.

По словам Сергеева, он давно знает пострадавшего — Андрея Белоусова, владельца парикмахерского салона Room BarberShop. Тот пару лет назад взял в долг крупную сумму денег на развитие бизнеса и до сих пор не вернул, пояснил хоккеист.

«Вместо благодарности за оказанную помощь он отплатил мне самой настоящей подлостью, и обращение в полицию — это попытка господина Белоусова скомпрометировать меня», — сказал Сергеев, слова которого приводит БИЗНЕС Online.

Хоккеист пояснил, что у Белоусова были две причины: первая — нежелание возвращать долг; вторая — за две недели до обращения в полицию он, по утверждению Сергеева, похитил у него кошелек с 40 тысячами рублей, что попало на камеры видеонаблюдения.

Сергеев подал заявление, однако уголовное дело против Белоусова было приостановлено.

«А я вынужден посещать отдел полиции чуть ли не ежемесячно и раз за разом доказывать, что не имею ни малейшего отношения к событиям, по которым меня оговаривает Белоусов», — сказал хоккеист.

Он также добавил, что Белоусов пытался расплатиться оборудованием для парикмахерской, но специалисты подсчитали, что стоимость инвентаря не покрывает даже половину долга.