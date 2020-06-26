«Ливерпуль» впервые стал обладателем трофея английской премьер-лиги, основанном в 1992 году. Когда мерсисайдцы в последний раз побеждали в чемпионате Англии, многие фанаты, да и футболисты команды еще не родились.

Это чемпионство — самое доминирующее в истории АПЛ. Можно много говорить об «Арсенале» сезона-2003/04. Все причастные к этому клубу безмерно гордятся, что канониры ни разу не проиграли в том сезоне, но если посмотреть на цифры, то прежде чем стать чемпионом, команда Венгера девять раз сыграла вничью, то есть потеряла 18 очков. «Ливерпуль» дважды сыграл вничью и один раз проиграл, потеряв лишь семь баллов. Канониры чаще теряли очки в матчах против команд из топ-5: дважды они катали ничью с «МЮ» и один раз — с мощным тогда «Ньюкаслом». «Ливерпуль» из команд первой пятерки оступился только один раз с «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне мерсисайдцам фатально не везло. В конце чемпионата «Манчестер Сити» побеждал благодаря каким-то невероятным событиям: то Компани нанесет один удар за весь матч, и он окажется точным, то система фиксации голов засчитает горожанам очень уж спорный гол. «МанСити» опередили «Ливерпуль» лишь на одно очко, и этот сезон показал, что справедливость все же существует.

Мы уже привыкли к фразе «какой же Клопп крутой», но довольно сложно полноценно оценить его вклад в футбол. Немец сделал из «Ливерпуля» команду мечты, не тратя при этом космические деньги на трансферы. Конечно, ван Дейк и Алиссон куплены за огромные суммы, но это точечные и единичные приобретения, полностью себя оправдавшие. Складываем затраты мерсисайдцев на весь нынешний состав «Ливерпуля» и получаем почти 590 млн евро. Это вместе со всеми Клайнами, Кариусами и остальными Ловренами. Берем «Манчестер Юнайтед», который последний трофей взял три года назад (Лига Европы и Суперкубок УЕФА). Манкунианцы отдали за всех футболистов, которые сейчас представляют этот клуб, чуть больше 706 млн евро.

Денег много у большинства клубов АПЛ, но грамотно использовать финансы могут единицы. «Ливерпуль» тоже переплачивал за игроков, и не раз: Наби Кейта, Окслейд-Чемберлейн и Ловрен могли быть куплены и за меньшие деньги. Но в то же время мерсисайдцам удавались сделки вроде Робертсона за 9 млн, а Матипа вовсе забрали бесплатно. Баланс на «Энфилде» соблюдается во всем, даже в том, где разбрасываться деньгами, а где можно поторговаться.

Следующий сезон для «Ливерпуля» станет невероятно сложным: команде слишком многое нужно доказать, а для этого снова придется хорошенько потратиться. Чтобы сезон по-настоящему удался, необходимо как минимум защитить титул чемпионов АПЛ, а лучше еще и Кубок европейских чемпионов вернуть на Мерсисайд. Как это сделать, Клопп пока может только догадываться.