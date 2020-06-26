Махачев: Хабиб в первую очередь мусульманин, а уже потом боец

Российский боец UFC Ислам Махачев поделился мнением о чемпионе промоушена в легком весе Хабибе Нурмагомедове.
«Хабиб уже давно себя так поставил: в первую очередь он мусульманин, а уже потом боец и все остальное. Он повидал многое, стал чемпионом UFC. Он должен подавать подавать пример», — заявил Махачев в в эфире SNTV.
Боец подчеркнул, что Нурмагомедов должен показать, каким должен быть настоящий мусульманин — не таким, как те, кто творит безобразие в других странах.
Напомним, в активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. Следующий бой с его участием запланирован на сентябрь 2020 года, соперником станет американец Джастин Гэтжи. Ранее Гэтжи победил Тони Фергюсона и завоевал титул временного чемпиона в легком весе.
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