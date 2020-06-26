Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, какую победу в карьере считает наиболее значимой.

«Самая первая и значимая победа была в 2009 году, когда мне было 12 лет. Почему значимая? Потому что в этом году всё изменилось в моей голове именно после победы на чемпионате России 2009 года», — написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме».

По словам фигуристки, именно после той победы она стала мечтать о золотой медали Олимпийских игр. Спортсменка отложила все остальные мечты на второй план и стала относиться к фигурному катанию иначе. Сотникова подчеркнула, что спорт помог ей выработать характер и не сдаваться.

«Можно сказать, что я сильно повзрослела, помудрела после этой победы», — написала Аделина.

Напомним, в начале 2020 года Сотникова объявила о завершении карьеры после того, как перенесла сложную операцию на позвоночнике.