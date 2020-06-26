Действующий президент СБР Владимир Драчев и член правления Виктор Майгуров стали единственными кандидатами на пост главы организации. Выборы будут проходить 11 июля на внеочередной отчетно-выборочной конференции.

СБР завершил прием заявок от кандидатов. По информации ТАСС, никто, кроме Драчева и Майгурова, не выдвинул свою кандидатуру. О выдвижении задумывался глава петербургской федерации Дмитрий Васильев, однако впоследствии отказался от этой идеи.

Напомним, Драчев возглавляет СБР с 2018 года, тогда на выборах он обошел именно Майгурова. За Драчева проголосовали сорок делегатов, за Майгурова — шестнадцать.

Внеочередная отчетно-выборочная конференция была инициирована членами правления СБР, недовольными работой Драчева.