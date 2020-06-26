Легендарный панамский боксёр Роберто Дуран госпитализирован результате заражения коронавирусной инфекцией.

О заболевании Дурана написал его сын Робин в «Инстаграме».

«Анализ на COVID-19 дал положительный результат. Слава богу, в настоящий момент у него нет других симптомов, кроме простудных. Он не находится в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции лёгких, но за ним наблюдают медики», — написал Робин Дуран.

Напомним, 69-летний Дуран является одним из лучших спортсменов в истории своей страны. Он был чемпионом мира по разным версиям в четырёх весовых категориях. Всего в профессиональном боксе Дуран провел 119 боёв, в которых одержал 103 победы (из них 70 нокаутом) и потерпел 16 поражений.