Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 12:55,  26 июня 2020
    ggbet
Интересное сейчас
0

«Зенит» выбрал цвет формы на матч с «Крыльями Советов»

&#171;Зенит&#187; выбрал цвет формы на матч с &#171;Крыльями Советов&#187;
Форма ФК "Зенит". Фото: твиттер клуба

Петербургский «Зенит» определился с цветом формы на матч против «Крыльев Советов» в 24-м туре чемпионата России.

Как сообщает пресс-служба клуба, игроки выйдут на поле в традиционной домашней экипировке лазурного цвета.

Напомним, матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 26 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

На данный момент команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу, набрав 53 очка в 23 встречах. «Крылья Советов», наоборот, идут последними с 22 очками в активе.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров