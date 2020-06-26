«Зенит» выбрал цвет формы на матч с «Крыльями Советов»

Петербургский «Зенит» определился с цветом формы на матч против «Крыльев Советов» в 24-м туре чемпионата России.

Как сообщает пресс-служба клуба, игроки выйдут на поле в традиционной домашней экипировке лазурного цвета.

Напомним, матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 26 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.