Петербургский «Зенит» поздравил «Ливерпуль» с досрочной победой в Английской Премьер-Лиге.

«Поздравления новому чемпиону Англии от действующего чемпиона России», — написала пресс-служба «сине-бело-голубых» в «Твиттере».

Congratulations to the new English Champions from the current Russian Champs! ???????? — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) June 25, 2020

Напомним, «Ливерпуль» досрочно гарантировал себе титул благодаря победе «Челси» над «Манчестер Сити» (2:1).

Для «Ливерпуля» это чемпионство стало первым за последние 30 лет. На данный момент у команды Юргена Клоппа 86 очков в активе. За семь туров до конца сезона «Манчестер Сити» проигрывает им 23 очка, что уже нельзя отыграть даже теоретически.