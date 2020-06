Петербургский «Зенит» поздравил «Ливерпуль» с досрочной победой в Английской Премьер-Лиге.

«Поздравления новому чемпиону Англии от действующего чемпиона России», — написала пресс-служба «сине-бело-голубых» в «Твиттере».

Congratulations to the new English Champions from the current Russian Champs! ????????

