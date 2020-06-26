Федерация биатлона Новосибирской области выдвинула кандидатуру Анны Богалий в члены правления Союза биатлонистов России (СБР).

«Мы уже отправили все документы в СБР. В члены правления нами была выдвинута Анна Богалий», — сказал представитель федерации, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, также на места в правлении организации претендуют Ольга Зайцева, Сергей Рожков и Андрей Левунин. Внеочередная отчетно-выборочная конференция состоится 11 июля, на ней также будет выбран президент СБР. Кандидатов всего двое — Владимир Драчев и Виктор Майгуров.

Богалий — двукратная олимпийская чемпионка. Обе медали она завоевала в эстафетах на Играх 2006 и 2010 годов.