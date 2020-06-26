РПЛ возобновилась худший образом из возможных — многочисленными скандалами, которые наверняка еще не закончились.

В нашей лиге очень много случаев заражения коронавирусом, и это неудивительно, учитывая статистику — она по-прежнему ужасает, если сравнивать с другими европейскими странами. Нет сомнений, что ни Бундеслига, ни АПЛ, ни кто-либо другой не стал бы возвращать футбол, если бы в стране был прирост по 7 тысяч зараженных в день. Но вместо того, чтобы спокойно отсиживать по две недели самоизоляции, РПЛ просит Роспотребнадзор ослабить меры! Логика напрочь отсутствует.

Кто в этом виноват? Глобально никто. Нет виноватых в том, что в нашей стране издревле безалаберно относятся не только к чужой, но и собственной безопасности. Наш футбол немного потерял бы, остановись сезон РПЛ и стань «Зенит» чемпионом еще в марте. Франция и Голландия закончили все быстро и без долгих раздумий, в России над ними смеялись, а теперь оттуда наверняка похихикивают над нами.

Но раз уж клубы поставлены в такие условия, то каждый должен нести ответственность за турнир и за то, чтобы он был доигран. Клубам нужно было с первого же дня с возобновления РПЛ запереть всех на базах, а не делать это сейчас выборочно. РФС нужно было принимать решение о переносе матчей самостоятельно, а не отдавать это в руки руководства команд. Футболистам не стоило гулять и ходить по ресторанам, фотографироваться с болельщиками после матчей. Если бы все работали ради одной цели — доиграть чемпионат, таких проблем как сейчас не возникло бы. Вот и получается, что никто не прав и никто не виноват, но все так или иначе выглядят не в лучшем свете.

Дальше будет только хуже, и в итоге чемпионат России превратится в молодежное первенство, где каждый тур мы будем восхищаться условными Денисом Поповым и Романом Романовым. Правда, надоест это уже через пару недель. РПЛ надо завершать, объявлять чемпионом «Зенит» и разыгрывать одну путевку в ФНЛ среди четырех последних команд. Петербуржцы победой над ЦСКА показали, что их первое место вряд ли кто-то сможет подвергнуть сомнению. Остальные места будут спорными, но не менее глупо будет проводить турнир, в котором кто-то не сможет выставить сильнейший состав из-за коронавируса.